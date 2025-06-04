Сколько серий в сериале "Волчий берег"?

«Волчий берег» - новый сериал производства НТВ, стартовавший 2 июня 2025 года. В рамках первого сезона запланирован выпуск шестнадцати эпизодов.
Напоминаем вам сюжет новинки, уже успевшей полюбиться российского аудитории. Капитан полиции Новиков приезжает в Псковскую область, чтобы разыскать внезапно исчезнувшую невесту. Его путь лежит в тихий поселок Рыбное, но уже по прибытии он оказывается втянут в расследование громкого преступления. Неподалеку от деревни был атакован автомобиль местного бизнесмена Благих, который курирует строительство спортивного комплекса. В результате нападения погибли охранник и кассир, а крупная сумма денег исчезла. Новиков начинает подозревать, что это дело напрямую связано с исчезновением его невесты, и оба события сплетаются в одну опасную загадку.
