Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Волчий берег"?

Сколько серий в сериале "Волчий берег"?

Олег Скрынько 4 июня 2025 Дата обновления: 4 июня 2025
Наш ответ:

«Волчий берег» - новый сериал производства НТВ, стартовавший 2 июня 2025 года. В рамках первого сезона запланирован выпуск шестнадцати эпизодов.

Напоминаем вам сюжет новинки, уже успевшей полюбиться российского аудитории. Капитан полиции Новиков приезжает в Псковскую область, чтобы разыскать внезапно исчезнувшую невесту. Его путь лежит в тихий поселок Рыбное, но уже по прибытии он оказывается втянут в расследование громкого преступления. Неподалеку от деревни был атакован автомобиль местного бизнесмена Благих, который курирует строительство спортивного комплекса. В результате нападения погибли охранник и кассир, а крупная сумма денег исчезла. Новиков начинает подозревать, что это дело напрямую связано с исчезновением его невесты, и оба события сплетаются в одну опасную загадку.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Волчий берег
Волчий берег криминал, детектив
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше