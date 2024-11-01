Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Внешние отмели"?

Сколько серий в сериале "Внешние отмели"?

Олег Скрынько 1 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Внешние отмели" — популярная подростковая драма с элементами детектива, которая покоряет зрителей на Netflix с 2020 года. На сегодняшний день уже вышло три сезона по 10 серий каждый, а в 2024 году стартовал долгожданный четвёртый сезон, разделённый на две части: первые пять эпизодов стали доступны 10 октября, а оставшиеся пять выйдут 7 ноября. В общей сложности сериал предложит зрителям 40 эпизодов.

События разворачиваются на живописной полосе песчаных островов, простирающихся на 320 километров вдоль побережья Северной Каролины. Летний сезон обрывается из-за сильнейшего урагана, но четверо подростков не собираются сидеть сложа руки: у них появляется шанс найти сокровище на 400 миллионов долларов. И с картой, попавшей им в руки, они отправляются на поиски золота, где их ждут приключения, опасности и неожиданные повороты.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Внешние отмели
Внешние отмели драма, приключения
2020, США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше