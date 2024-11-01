Сколько серий в сериале "Внешние отмели"?

Наш ответ:

"Внешние отмели" — популярная подростковая драма с элементами детектива, которая покоряет зрителей на Netflix с 2020 года. На сегодняшний день уже вышло три сезона по 10 серий каждый, а в 2024 году стартовал долгожданный четвёртый сезон, разделённый на две части: первые пять эпизодов стали доступны 10 октября, а оставшиеся пять выйдут 7 ноября. В общей сложности сериал предложит зрителям 40 эпизодов.



События разворачиваются на живописной полосе песчаных островов, простирающихся на 320 километров вдоль побережья Северной Каролины. Летний сезон обрывается из-за сильнейшего урагана, но четверо подростков не собираются сидеть сложа руки: у них появляется шанс найти сокровище на 400 миллионов долларов. И с картой, попавшей им в руки, они отправляются на поиски золота, где их ждут приключения, опасности и неожиданные повороты.

