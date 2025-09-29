Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Виноград"?

Сколько серий в сериале "Виноград"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 29 сентября 2025 Дата обновления ответа: 29 сентября 2025

«Виноград» — новый отечественный сериал, вышедший на экраны осенью 2025 года. Комедийная мелодрама, выпущенная стриминговой платформой Kion, стала мгновенным хитом среди русскоязычной аудитории.

Синопсис гласит:

Крах карьеры и личной жизни заставляет успешного бизнесмена Егора начать всё сначала. Случайное наследство — убыточные анапские виноградники — становится его единственным шансом. Погружаясь в незнакомый мир виноделия и возвращаясь в места, которые он покинул 20 лет назад, Егор не только учится новому ремеслу, но и заново открывает себя и обретает надежду на любовь.

Сколько серий в сериале «Виноград»

Первый сезон сериала «Виноград» включает в себя шесть эпизодов. Вот подробный список с датами:

  • Серия 1— 1 сентября 2025 года
  • Серия 2 — 1 сентября 2025 года
  • Серия 3 — 5 сентября 2025 года
  • Серия 4 — 12 сентября 2025 года
  • Серия 5 — 19 сентября 2025 года
  • Серия 6 — 26 сентября 2025 года
     

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Виноград
Виноград комедия
2025, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Угостил дешевыми сосисками из «Светофора» свою собаку – реакция «убила»: пришлось выкинуть всю пачку
«Идеальный вариант, визуально стройнит»: стилист назвала удачный фасон футболки для дам 50+ – будете выглядеть свежо и стильно
Автоюрист объяснил, когда можно ехать на красный: запомните 3 ситуации, за которые не накажут
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
Если узнаете эти советские военные фильмы по одной фразе — значит, майские показы по ТВ прошли для вас не зря (сложный тест)
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше