Сколько серий в сериале "ВИА Васильки"?

Олег Скрынько 28 мая 2025 Дата обновления: 28 мая 2025
Наш ответ:

«ВИА Васильки» - российский сериал, вышедший на экраны в 2025 году. Первый сезон шоу включает в себя восемь эпизодов.

Напоминаем вам сюжет. В конце 70-х годов музыкальный ансамбль «Васильки» набирает бешеную популярность. Молодая студентка факультета журналистики Лена знакомится с музыкантами и влюбляется в фронтмена группы — харизматичного Юрия Василькова. Но внезапно коллектив исчезает с публики, словно растворяясь в воздухе. Проходит 45 лет. После смерти Лены её дочери и внук Рома отправляются в захватывающее путешествие, чтобы отыскать когда-то блиставших на сцене участников «Васильков». Их цель — воссоединить группу и устроить новогодний концерт 31 декабря, ведь только так можно выполнить последнее желание Лены, изложенное в её завещании.

ВИА “Васильки”
ВИА “Васильки” музыка, драма, комедия
2025, Россия
