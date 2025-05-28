Сколько серий в сериале "ВИА Васильки"?

Наш ответ:

«ВИА Васильки» - российский сериал, вышедший на экраны в 2025 году. Первый сезон шоу включает в себя восемь эпизодов.



Напоминаем вам сюжет. В конце 70-х годов музыкальный ансамбль «Васильки» набирает бешеную популярность. Молодая студентка факультета журналистики Лена знакомится с музыкантами и влюбляется в фронтмена группы — харизматичного Юрия Василькова. Но внезапно коллектив исчезает с публики, словно растворяясь в воздухе. Проходит 45 лет. После смерти Лены её дочери и внук Рома отправляются в захватывающее путешествие, чтобы отыскать когда-то блиставших на сцене участников «Васильков». Их цель — воссоединить группу и устроить новогодний концерт 31 декабря, ведь только так можно выполнить последнее желание Лены, изложенное в её завещании.