Сколько серий в сериале "Весенняя лихорадка"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 января 2026 Дата обновления ответа: 28 января 2026

«Весенняя лихорадка» — корейская дорама, ставшая мгновенным хитом среди поклонников жанра.

О чем сериал:

Это история об учительнице Юн Бом, которая, спасаясь от душевной травмы и усталости большого Сеула, начинает жизнь с чистого листа в тихом провинциальном городке Синсу. Она приезжает сюда с пониженными ожиданиями, держа дистанцию с окружающими и пытаясь просто пережить этот период. Её сердце, казалось бы, навсегда закрыто для новых привязанностей. Однако встреча с Сон Чжэ Гю — местным жителем, чья жизнь тесно связана с этим городком, — медленно, но необратимо меняет всё. Постепенно сквозь её отстранённость и холодность начинают пробиваться тепло и интерес. Не спеша, шаг за шагом, жизнь в Синсу и общение с Чжэ Гю заставляют её заново открыть своё сердце миру и себе самой.

Сколько серий в сериале «Весенняя лихорадка»

В общей слоожности зрителей ждут 12 эпизодов. Вот подробный график их выхода:

  • Сезон 1 Серия 1 — 5 января 2026
  • Сезон 1 Серия 2 — 6 января 2026
  • Сезон 1 Серия 3 — 12 января 2026
  • Сезон 1 Серия 4 — 13 января 2026
  • Сезон 1 Серия 5 — 19 января 2026
  • Сезон 1 Серия 6 — 20 января 2026
  • Сезон 1 Серия 7 — 26 января 2026
  • Сезон 1 Серия 8 — 27 января 2026
  • Сезон 1 Серия 9 — 2 февраля 2026
  • Сезон 1 Серия 10 — 3 февраля 2026
  • Сезон 1 Серия 11 — 9 февраля 2026
  • Сезон 1 Серия 12 — 10 февраля 2026
     

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Весенняя лихорадка
Весенняя лихорадка мелодрама, комедия, мини-сериал, дорама
2026, Южная Корея
