Сколько серий в сериале "Весенняя лихорадка"?

«Весенняя лихорадка» — корейская дорама, ставшая мгновенным хитом среди поклонников жанра.

О чем сериал:

Это история об учительнице Юн Бом, которая, спасаясь от душевной травмы и усталости большого Сеула, начинает жизнь с чистого листа в тихом провинциальном городке Синсу. Она приезжает сюда с пониженными ожиданиями, держа дистанцию с окружающими и пытаясь просто пережить этот период. Её сердце, казалось бы, навсегда закрыто для новых привязанностей. Однако встреча с Сон Чжэ Гю — местным жителем, чья жизнь тесно связана с этим городком, — медленно, но необратимо меняет всё. Постепенно сквозь её отстранённость и холодность начинают пробиваться тепло и интерес. Не спеша, шаг за шагом, жизнь в Синсу и общение с Чжэ Гю заставляют её заново открыть своё сердце миру и себе самой.