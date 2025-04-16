Сколько серий в сериале «Верните мне мужа»?

Наш ответ:

«Верните мне мужа» - новый мелодраматический сериал, вышедший на экраны в 2025 году. Он состоит из одного сезона, включающего в себя четыре эпизода.



Рассказываем вам о сюжете телесериала. С юных лет Маргарита Назарова мечтала помогать людям и в итоге стала психологом. Сейчас она работает в обычной поликлинике, где консультирует пары, переживающие кризис в отношениях. Благодаря своему таланту и чуткости, Рите удалось сохранить не одну семью. Но порой ей приходится разбираться в по-настоящему сложных историях. В одном из таких случаев она начинает собственное расследование, чтобы выяснить, почему мужчина, который так мечтал о ребёнке, внезапно оставил беременную невесту. Но, спасая чужие отношения, Рита всё чаще сталкивается с трудностями в своей личной жизни.