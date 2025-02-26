Сколько серий в сериале «Великолепный век. Империя Кёсем»?

Наш ответ:

«Великолепный век. Империя Кёсем» — турецкий костюмированный сериал об Османской империи, который представляет собой сиквел хитового «Великолепного века», но с другими персонажами. «Империя Кёсем» насчитывает два сезона, которые выходили в 2015–2017 годах. Оба сезона включают по 30 эпизодов. Таким образом, всего проект состоит из 60 серий. В России «Империя Кёсем» доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko и «Иви», а также на телеканале «Домашний».



В центре сюжета — Анастасия, которая стала одной из наложниц Ахмеда I. В гареме ее прозвали Мехпейкер, а султан нарек ее Кёсем, что значит «самая любимая». За 14 лет с Ахмедом она родила ему 13 детей. Кроме того, она говорила с ним о политике, демонстрируя свой незаурядный ум. После смерти Ахмеда в 1617 году, Кёсем получила настоящую власть.