Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Великолепный век. Империя Кёсем»?

Сколько серий в сериале «Великолепный век. Империя Кёсем»?

Олег Скрынько 26 февраля 2025 Дата обновления: 26 февраля 2025
Наш ответ:

«Великолепный век. Империя Кёсем» — турецкий костюмированный сериал об Османской империи, который представляет собой сиквел хитового «Великолепного века», но с другими персонажами. «Империя Кёсем» насчитывает два сезона, которые выходили в 2015–2017 годах. Оба сезона включают по 30 эпизодов. Таким образом, всего проект состоит из 60 серий. В России «Империя Кёсем» доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko и «Иви», а также на телеканале «Домашний».

В центре сюжета — Анастасия, которая стала одной из наложниц Ахмеда I. В гареме ее прозвали Мехпейкер, а султан нарек ее Кёсем, что значит «самая любимая». За 14 лет с Ахмедом она родила ему 13 детей. Кроме того, она говорила с ним о политике, демонстрируя свой незаурядный ум. После смерти Ахмеда в 1617 году, Кёсем получила настоящую власть.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Великолепный век. Империя Кесем
Великолепный век. Империя Кесем драма, исторический
2015, Турция
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше