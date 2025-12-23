Сколько серий в сериале "Великий и могучий"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 23 декабря 2025 Дата обновления ответа: 23 декабря 2025

«Великий и могучий» — российский телесериал, вышедший на экраны в 2025 году и полюбившийся публике.

О чем шоу:

Игорь — криминальный «решала» из небольшого городка, который мечтает о женитьбе и оседлой жизни. Судьба сводит его с Лизой после случайной аварии, и он мгновенно теряет голову от этой девушки. Но путь к свадьбе оказывается тернистым: мать Лизы — властный мэр города — выдвигает жёсткое требование. Чтобы получить её благословение, Игорю придётся полностью пересмотреть свою жизнь: отказаться от привычного жаргона и грубости, забыть о криминальных связях и освоить настоящий, чистый и грамотный русский язык. Теперь ему предстоит необычное «перевоспитание», где главный экзамен — его собственная совесть и желание быть достойным любимой.

Сколько серий в сериале «Великий и могучий»


На данный момент известно, что в рамках первого сезона зрители увидят девять эпизодов. Вот
подробный график их выхода:

  • Серия 1 — 15 дек. 2025 г.
  • Серия 2 — 15 дек. 2025 г.
  • Серия 3 — 16 дек. 2025 г.
  • Серия 4 — 17 дек. 2025 г.
  • Серия 5 — 18 дек. 2025 г.
  • Серия 6 — 22 дек. 2025 г.
  • Серия 7 — 23 дек. 2025 г.
  • Серия 8 — 24 дек. 2025 г.
  • Серия 9 — 25 дек. 2025 г.

Великий и могучий
