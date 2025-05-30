Сколько серий в сериале "Великая: Золотой век "?

Наш ответ:

«Великая: Золотой век» - это вторая часть популярного сериала «Великая», увидевший свет в 2023 году. В общей сложности сезон состоит из двенадцати эпизодов.



Напоминаем сюжет. Сериал «Великая. Золотой век» рассказывает о судьбе императрицы и ключевых событиях её правления, начиная с 1763 года. Зритель увидит, как Екатерина проходит через дворцовые заговоры, предательство и тяжёлые испытания, прежде чем стать настоящей самодержавной правительницей. На её долю выпадают война с Турцией, эпидемии, крестьянское восстание под предводительством Пугачёва и другие поворотные моменты в истории страны. Несмотря на внутренние и внешние угрозы, Екатерина сохраняет трон и удерживает Россию от распада, проявляя твёрдость, рассудительность и государственную мудрость.