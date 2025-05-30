Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Великая: Золотой век "?

Сколько серий в сериале "Великая: Золотой век "?

Олег Скрынько 30 мая 2025 Дата обновления: 30 мая 2025
Наш ответ:

«Великая: Золотой век» - это вторая часть популярного сериала «Великая», увидевший свет в 2023 году. В общей сложности сезон состоит из двенадцати эпизодов.

Напоминаем сюжет. Сериал «Великая. Золотой век» рассказывает о судьбе императрицы и ключевых событиях её правления, начиная с 1763 года. Зритель увидит, как Екатерина проходит через дворцовые заговоры, предательство и тяжёлые испытания, прежде чем стать настоящей самодержавной правительницей. На её долю выпадают война с Турцией, эпидемии, крестьянское восстание под предводительством Пугачёва и другие поворотные моменты в истории страны. Несмотря на внутренние и внешние угрозы, Екатерина сохраняет трон и удерживает Россию от распада, проявляя твёрдость, рассудительность и государственную мудрость.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Великая
Великая драма, исторический
2015, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше