Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Ван-пис"?

Сколько серий в сериале "Ван-пис"?

Олег Скрынько 5 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

С 1999 года в сериале "Ван-Пис" вышло 1092 эпизода. В 11 сезоне 2023 года вышло 7 серий "Ван-Пис".
20 октября 1999 года состоялась премьера первого эпизода аниме-сериала по известной манге "One Piece" (Ван-Пис). В сообществе фанатов аниме и манги это произведение стало культовым явлением. Автор манги - Эйичиро Ода, а ее анимационная адаптация привлекла огромное количество преданных поклонников. С тех пор прошло 24 года, и "One Piece" остается одним из самых продолжительных и популярных сериалов в мире.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ван-Пис
Ван-Пис боевик, приключения, аниме , фэнтези
1999, Япония
0.0
