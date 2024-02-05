Сколько серий в сериале "Ван-пис"?

С 1999 года в сериале "Ван-Пис" вышло 1092 эпизода. В 11 сезоне 2023 года вышло 7 серий "Ван-Пис".
20 октября 1999 года состоялась премьера первого эпизода аниме-сериала по известной манге "One Piece" (Ван-Пис). В сообществе фанатов аниме и манги это произведение стало культовым явлением. Автор манги - Эйичиро Ода, а ее анимационная адаптация привлекла огромное количество преданных поклонников. С тех пор прошло 24 года, и "One Piece" остается одним из самых продолжительных и популярных сериалов в мире.
