Сколько серий в сериале в "Тени больших чисел"

"В тени больших чисел" — новый российский детектив с интригующим сюжетом и романтическими нотками. Премьера состоялась 18 ноября 2024 года на канале ТВЦ, где сразу вышли все восемь эпизодов, ставших настоящей находкой для поклонников жанра. В главных ролях задействованы такие любимчики публики, как Виктория Романенко, Олег Назаров и Марина Могилевская.
Сюжет разворачивается вокруг охоты на серийного убийцу, известного как «Дальнобойщик». Его жертвами становятся молодые женщины, найденные неподалеку от трасс с волосами, закрывающими лицо, и без обуви. Капитан Анастасия Ольховская расследует дело, но зацепок практически нет, пока не появляется загадочный человек, уверяющий, что знает место и время следующего преступления.
