Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале в "Тени больших чисел"

Сколько серий в сериале в "Тени больших чисел"

Олег Скрынько 18 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"В тени больших чисел" — новый российский детектив с интригующим сюжетом и романтическими нотками. Премьера состоялась 18 ноября 2024 года на канале ТВЦ, где сразу вышли все восемь эпизодов, ставших настоящей находкой для поклонников жанра. В главных ролях задействованы такие любимчики публики, как Виктория Романенко, Олег Назаров и Марина Могилевская.

Сюжет разворачивается вокруг охоты на серийного убийцу, известного как «Дальнобойщик». Его жертвами становятся молодые женщины, найденные неподалеку от трасс с волосами, закрывающими лицо, и без обуви. Капитан Анастасия Ольховская расследует дело, но зацепок практически нет, пока не появляется загадочный человек, уверяющий, что знает место и время следующего преступления.
 

В тени больших чисел
В тени больших чисел детектив, мелодрама
2024, Россия
9.0
