Сколько серий в сериале "В погоне за нефритом"?

«В погоне за нефритом» — китайская дорама, которая вышла в 2026 году.
В сериале «В погоне за нефритом» 40 серий. Публикуем подробный график выхода всех эпизодов первого сезона:
Дочь мясника Фань Чанъюй и обедневший аристократ Се Чжэн заключают фиктивный брак, который неожиданно перерастает в настоящую любовь. Но война жестоко разлучает их. Чанъюй, вооружившись лишь мясницким ножом, отправляется на поле боя — искать мужа и вершить справедливость. А Се Чжэн тем временем возвращает себе титул и сражается за родину. Встретившись в самом пекле, они объединяются, чтобы бросить вызов судьбе, раскрыть правду и вернуться домой, сдержав клятвы, данные друг другу.
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