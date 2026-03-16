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Сколько серий в сериале "В погоне за нефритом"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 16 марта 2026 Дата обновления ответа: 16 марта 2026

«В погоне за нефритом» — китайская дорама, которая вышла в 2026 году.

Сколько вышло эпизодов

В сериале «В погоне за нефритом» 40 серий. Публикуем подробный график выхода всех эпизодов первого сезона:

  • Серия 1 — 6 марта 2026
  • Серия 2 — 6 марта 2026
  • Серия 3 — 6 марта 2026
  • Серия 4 — 6 марта 2026
  • Серия 5 — 6 марта 2026
  • Серия 6 — 7 марта 2026
  • Серия 7 — 7 марта 2026
  • Серия 8 — 8 марта 2026
  • Серия 9 — 8 марта 2026
  • Серия 10 — 9 марта 2026
  • Серия 11 — 9 марта 2026
  • Серия 12 — 10 марта 2026
  • Серия 13 — 10 марта 2026
  • Серия 14 — 11 марта 2026
  • Серия 15 — 11 марта 2026
  • Серия 16 — 12 марта 2026
  • Серия 17 — 12 марта 2026
  • Серия 18 — 13 марта 2026
  • Серия 19 — 13 марта 2026
  • Серия 20 — 14 марта 2026
  • Серия 21 — 14 марта 2026
  • Серия 22 — 15 марта 2026
  • Серия 23 — 15 марта 2026
  • Серия 24 — 16 марта 2026
  • Серия 25 — 17 марта 2026
  • Серия 26 — 18 марта 2026
  • Серия 27 — 19 марта 2026
  • Серия 28 — 20 марта 2026
  • Серия 29 — 21 марта 2026
  • Серия 30 — 21 марта 2026
  • Серия 31 — 22 марта 2026
  • Серия 32 — 22 марта 2026
  • Серия 33 — 23 марта 2026
  • Серия 34 — 24 марта 2026
  • Серия 35 — 25 марта 2026
  • Серия 36 — 26 марта 2026
  • Серия 37 — 27 марта 2026
  • Серия 38 — 28 марта 2026
  • Серия 39 — 29 марта 2026
  • Серия 40 — 30 марта 2026

О чем сериал:

Дочь мясника Фань Чанъюй и обедневший аристократ Се Чжэн заключают фиктивный брак, который неожиданно перерастает в настоящую любовь. Но война жестоко разлучает их. Чанъюй, вооружившись лишь мясницким ножом, отправляется на поле боя — искать мужа и вершить справедливость. А Се Чжэн тем временем возвращает себе титул и сражается за родину. Встретившись в самом пекле, они объединяются, чтобы бросить вызов судьбе, раскрыть правду и вернуться домой, сдержав клятвы, данные друг другу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

В погоне за нефритом
В погоне за нефритом мелодрама, драма, дорама
2026, Китай
9.0
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