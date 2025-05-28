Сколько серий в сериале «Урок»?

«Урок» — российский драматический сериал, стартовавший в онлайн-кинотеатре Okko 25 апреля 2025 года. Сезон состоит из восьми эпизодов. Продолжительность каждого — 50 минут. Заключительная серия станет доступна 13 июня.
Сериал повествует о рэпере Антоне, чью жизнь кардинально меняет автокатастрофа, в которой погибла его девушка. Сам же Антон оказался в наркологической клинике, тогда как о музыкальной карьере пришлось забыть. Антон возвращается в родной городок, где обращается за помощью к своему брату Константину, который работает директором школы. Константин согласен помочь Антону только при условии, что тот поработает учителем, взяв под опеку старшеклассников.
