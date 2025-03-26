Сколько серий в сериале "Универ. Молодые"?

«Универ. Молодые» - спин-офф популярного сериала, дебютировавший на канале ТНТ в 2025 году. В общей сложности первый сезон комедии включается в себя 20 эпизодов.
Напомним сюжет. Пятеро первокурсников заселяются в легендарный 510-й блок общежития МВГУ, где их ждёт знакомство с колоритными обитателями. Среди них — Павел Владимирович Зуев, вернувшийся в вуз, чтобы вернуть ему былую славу, новый комендант Тамара Михайловна, её незадачливый помощник Кисель, «пельменный король» Кузя, ставший главным спонсором университета, и Вика Бобр, полностью погрузившаяся в преподавание после расставания с Антоном. Первокурсникам предстоит пройти через всё: учёбу, любовь, дружбу и поиски себя, ведь студенчество — это время, когда важно радоваться жизни и не париться по пустякам.
