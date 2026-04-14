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Сколько серий в сериале «Универ. 15 лет спустя»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 апреля 2026 Дата обновления ответа: 14 апреля 2026

Сериал «Универ. 15 лет спустя» (2026) включает 12 серий. Премьера состоялась 13 апреля 2026 года на телеканале ТНТ. Сюжет продолжает историю полюбившихся героев спустя 15 лет после окончания университета, где они сталкиваются с новыми жизненными трудностями.

Оригинальный «Универ» — ситком, выходивший на ТНТ и в дальнейшем положивший начало целой телевизионной вселенной. Шоу дебютировало в эфире 25 августа 2008 года. В итоге проект получил пять сезонов. В дальнейшем мир «Универа» расширился за счет ряда спин-оффов и продолжений, последним из которых стал «Универ. 15 лет спустя».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Универ. 15 лет спустя
Универ. 15 лет спустя комедия
2026, Россия
0.0
Универ
Универ комедия
2008, Россия
5.0
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