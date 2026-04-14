Сколько серий в сериале «Универ. 15 лет спустя»?

Сериал «Универ. 15 лет спустя» (2026) включает 12 серий. Премьера состоялась 13 апреля 2026 года на телеканале ТНТ. Сюжет продолжает историю полюбившихся героев спустя 15 лет после окончания университета, где они сталкиваются с новыми жизненными трудностями.

Оригинальный «Универ» — ситком, выходивший на ТНТ и в дальнейшем положивший начало целой телевизионной вселенной. Шоу дебютировало в эфире 25 августа 2008 года. В итоге проект получил пять сезонов. В дальнейшем мир «Универа» расширился за счет ряда спин-оффов и продолжений, последним из которых стал «Универ. 15 лет спустя».