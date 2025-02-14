Сколько серий в сериале «Улыбка пересмешника»?

«Улыбка пересмешника» — российский сериал, в котором мелодрама сочетается с детективом. Премьера первого и единственного сезона состоялась 3 ноября 2014 года. Состоит сериал из шестнадцати эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 54 минут. В настоящее время шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре PREMIER и на сайте телеканала «Домашний».
По сюжету проживающая в южном городке Вика, всегда мечтавшая о любимом муже и семье, сходится с бизнесменом из Москвы по имени Кирилл. Влюбленные женятся, поселяются в большом доме в столице, заводят двух детей, но однажды эта сладкая идиллия рушится.
