Сколько серий в сериале «Улица Шекспира»?

«Улица Шекспира» — российский драматический сериал, стартовавший в онлайн-кинотеатре Okko 6 марта 2025 года. Сезон включает восемь эпизодов. Продолжительность каждого — около 50 минут.



В центре сюжета преуспевающий адвокат Михаил, проживающий в Москве. Его жизнь кардинально меняется после появления женщины по имени Диана. Это женщина — первая любовь Михаила, которая является дочерью цыганского барона. Диана просит Михаила вызволить из тюрьмы их общую дочь Яну, обещая затем навсегда исчезнуть из его жизни и не раскрывать его большой секрет. Дело в том, что Михаил — не тот, за кого себя выдает. Он цыган по имени Михай Деметр. Более полтора десятка лет назад он был изгнан из цыганской общины и разлучен со своей возлюбленной. В тоге Михаил возвращается в родной табор, чтобы спасти дочь, о существовании которой до этого даже не знал.