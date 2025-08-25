Меню
Сколько серий в сериале "Ухожу красиво"?

Олег Скрынько 25 августа 2025 Дата обновления: 25 августа 2025
Наш ответ:

«Ухожу красиво» — российский криминальный сериал, сразу же полюбившийся зрителям

Синопсис гласит:

С оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым происходит удивительная перемена. Еще недавно он был подавленным, страдал от алкоголя и семейных проблем, стараясь уклониться от любых обязанностей. Но теперь Борис словно переродился — с головой бросается в самые рискованные дела и готов ставить собственную жизнь на кон.

Сколько серий в сериале «Ухожу красиво»

На данный момент в рамках сериала «Ухожу красиво» вышел 21 эпизод. Вот подробный список с датами:

Сезон 1:

  • Эпизод 1 — 20 июня 2023
  • Эпизод 2 — 20 июня 2023
  • Эпизод 3 — 27 июня 2023
  • Эпизод 4 — 27 июня 2023
  • Эпизод 5 — 4 июля 2023
  • Эпизод 6 — 4 июля 2023
  • Эпизод 7 — 11 июля 2023
  • Эпизод 8 — 11 июля 2023
  • Эпизод 9 — 18 июля 2023
  • Эпизод 10 — 18 июля 2023


2 сезон:

  • Эпизод 1 — 24 июля 2025
  • Эпизод 2 — 24 июля 2025
  • Эпизод 3 — 31 июля 2025
  • Эпизод 4 — 7 августа 2025
  • Эпизод 5 — 7 августа 2025
  • Эпизод 6 — 7 августа 2025
  • Эпизод 7 — 14 августа 2025
  • Эпизод 8 — 14 августа 2025
  • Эпизод 9 — 21 августа 2025
  • Эпизод 10 — 21 августа 2025
  • Эпизод 11 — 24 июля 2025

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ухожу красиво
Ухожу красиво комедия, боевик
2023, Россия
0.0
