Сколько серий в сериале "Ухожу красиво"?

«Ухожу красиво» — российский криминальный сериал, сразу же полюбившийся зрителям
Синопсис гласит:
С оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым происходит удивительная перемена. Еще недавно он был подавленным, страдал от алкоголя и семейных проблем, стараясь уклониться от любых обязанностей. Но теперь Борис словно переродился — с головой бросается в самые рискованные дела и готов ставить собственную жизнь на кон.
На данный момент в рамках сериала «Ухожу красиво» вышел 21 эпизод. Вот подробный список с датами:
Сезон 1:
2 сезон:
Авторизация по e-mail