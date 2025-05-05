Меню
Сколько серий в сериале "Угрозы"?

Олег Скрынько 5 мая 2025 Дата обновления: 6 мая 2025
Наш ответ:

«Угрозы» - детективный сериал 2022 года, который состоит из одного сезона, включавшего в себя восемь эпизодов.

Также напоминаем вам сюжет шоу, который впечатлил отечественных зрителей закрученными поворотами. Майор полиции Анастасия Латышева берётся за дело об убийстве хозяйки салона красоты. В ходе расследования она знакомится с участковым инспектором Екатериной Аминовой и молодой выпускницей юрфака МГУ Линой Смирновой. Вместе они раскрывают преступление, а позже, после назначения Латышевой руководителем нового женского следственного отдела, Катя и Лина становятся его полноправными сотрудницами.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Угрозы
Угрозы детектив
2022, Россия
0.0
