Сколько серий в сериале "Убийства в Оре"?

Олег Скрынько 21 февраля 2025 Дата обновления: 21 февраля 2025
Наш ответ:

«Убийства в Оре» - новый детективный сериал Netflix, вышедший на стриминговой платформе 6 февраля. В рамках первого сезона были выпущены пять эпизодов.

Также напомним вам сюжет сериала, привлекшего внимание поклонников жанра. Полицейская Ханна Ахландер отстранена от службы в Стокгольме и брошена своим партнёром. В поисках передышки она переезжает в загородный дом своей сестры в Оре. Но когда в ледяную ночь на Люсию пропадает молодая девушка, Ханна не может остаться в стороне и начинает расследование. Местный полицейский Даниэль Линдског, столкнувшись с нехваткой кадров и сложной семейной ситуацией, вынужден неохотно принять её помощь. Но главный вопрос в том, смогут ли они доверять друг другу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Убийства в Оре
Убийства в Оре драма, криминал, триллер
2025, Швеция
0.0
