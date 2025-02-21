Сколько серий в сериале "Убийства в Оре"?

«Убийства в Оре» - новый детективный сериал Netflix, вышедший на стриминговой платформе 6 февраля. В рамках первого сезона были выпущены пять эпизодов.
Также напомним вам сюжет сериала, привлекшего внимание поклонников жанра. Полицейская Ханна Ахландер отстранена от службы в Стокгольме и брошена своим партнёром. В поисках передышки она переезжает в загородный дом своей сестры в Оре. Но когда в ледяную ночь на Люсию пропадает молодая девушка, Ханна не может остаться в стороне и начинает расследование. Местный полицейский Даниэль Линдског, столкнувшись с нехваткой кадров и сложной семейной ситуацией, вынужден неохотно принять её помощь. Но главный вопрос в том, смогут ли они доверять друг другу.
