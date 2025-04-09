Сколько серий в сериале «Убийца со счастливым лицом»?

Наш ответ:

«Убийца со счастливым лицом» — американский художественный тру-крайм, стартовавший 20 марта 2025 года на стрим-сервисе Paramount+. Проект представляет собой мини-сериал, состоящий из восьми эпизодов. Релиз финальной серии состоится 1 мая. В России сериал также фигурирует под названием «Убийство с улыбкой».



В центре сюжета — женщина Мелисса, которая живет обычной жизнью и работает на телевидении. При этом героиня хранит страшную тайну. Дело в том, что ее отец, которого она очень любила в детстве, оказался серийным убийцей. В итоге маньяк попал в тюрьму, а Мелисса решила начать жизнь с чистого листа. Однажды отбывающий срок отец возвращается в жизнь дочери, вынуждая ее вступить с ним в коммуникацию.