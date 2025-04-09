Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Убийца со счастливым лицом»?

Сколько серий в сериале «Убийца со счастливым лицом»?

Олег Скрынько 9 апреля 2025 Дата обновления: 9 апреля 2025
Наш ответ:

«Убийца со счастливым лицом» — американский художественный тру-крайм, стартовавший 20 марта 2025 года на стрим-сервисе Paramount+. Проект представляет собой мини-сериал, состоящий из восьми эпизодов. Релиз финальной серии состоится 1 мая. В России сериал также фигурирует под названием «Убийство с улыбкой».

В центре сюжета — женщина Мелисса, которая живет обычной жизнью и работает на телевидении. При этом героиня хранит страшную тайну. Дело в том, что ее отец, которого она очень любила в детстве, оказался серийным убийцей. В итоге маньяк попал в тюрьму, а Мелисса решила начать жизнь с чистого листа. Однажды отбывающий срок отец возвращается в жизнь дочери, вынуждая ее вступить с ним в коммуникацию.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Убийца со счастливым лицом
Убийца со счастливым лицом драма, триллер
2025, США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше