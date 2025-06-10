Сколько серий в сериале «У самого моря»?

Наш ответ:

«У самого моря» — российский мини-сериал, являющийся спин-оффом знаменитого детективно-драматического сериала «Тайны следствия». Премьера ответвления состоялась 9 июня на телеканале «Россия 1». Фильм состоит из четырех серий. Продолжительность каждой — 52 минуты.



В центре сюжета — Людмила Колонкова, подруга Марии Швецовой. Людмила наконец отправляется в отпуск. Вместе с 6-летним сыном Ванечкой она едет в Сочи. Именно в этом городе героиня познакомилась с отцом Ванечки по имени Андрей. Позже Андрей изменил Людмиле, так и не узнав от нее, что она беременна. Вновь оказавшись в Сочи, Людмила знакомится с Дмитрием из Томска, который ее во всем поддерживает. Однажды Ванечка исчезает. Подозрение падает на Андрея. Также Людмиле помогают в этом деле Кораблев и Курочкин.