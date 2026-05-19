Сколько серий в сериале "У Марго проблемы с деньгами"?

«У Марго проблемы с деньгами» — нашумевшая новинка 2026 года, которая заинтриговала зрителей пикантным сюжетом. Рассказываем, сколько серий вышло на экраны.
В сериале «У Марго проблемы с деньгами» 8 серий, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем полный список эпизодов с датами релиза:
Главная героиня Марго Миллет — дочь официантки из Hooters и бывшего профессионального рестлера. Примерно в 20 лет она остаётся безработной матерью-одиночкой, едва сводит концы с концами. В отчаянной попытке заработать она регистрируется на OnlyFans. Неожиданно в её жизни снова появляется отец, и тогда Марго решает применить его уроки рестлинга в своём контенте. Это приносит ей невероятный успех.
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