Сколько серий в сериале "У Марго проблемы с деньгами"?

«У Марго проблемы с деньгами» — нашумевшая новинка 2026 года, которая заинтриговала зрителей пикантным сюжетом. Рассказываем, сколько серий вышло на экраны.

Точное количество эпизодов

В сериале «У Марго проблемы с деньгами» 8 серий, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем полный список эпизодов с датами релиза:

Голодный призрак — 15 апреля 2026

Возвращение домой — 15 апреля 2026

Проклятый — 15 апреля 2026

Друзья — 22 апреля 2026

Фламинго — 29 апреля 2026

Матч-реванш — 6 мая 2026

Бросок «Лариат» — 13 мая 2026

Заряжай и готовься — 20 мая 2026

О чем сериал: