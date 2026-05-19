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Сколько серий в сериале "У Марго проблемы с деньгами"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 19 мая 2026 Дата обновления ответа: 19 мая 2026

«У Марго проблемы с деньгами» — нашумевшая новинка 2026 года, которая заинтриговала зрителей пикантным сюжетом. Рассказываем, сколько серий вышло на экраны.

Точное количество эпизодов

В сериале «У Марго проблемы с деньгами» 8 серий, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем полный список эпизодов с датами релиза:

  • Голодный призрак — 15 апреля 2026
  • Возвращение домой — 15 апреля 2026
  • Проклятый — 15 апреля 2026
  • Друзья — 22 апреля 2026
  • Фламинго — 29 апреля 2026
  • Матч-реванш — 6 мая 2026
  • Бросок «Лариат» — 13 мая 2026
  • Заряжай и готовься — 20 мая 2026

О чем сериал:

Главная героиня Марго Миллет — дочь официантки из Hooters и бывшего профессионального рестлера. Примерно в 20 лет она остаётся безработной матерью-одиночкой, едва сводит концы с концами. В отчаянной попытке заработать она регистрируется на OnlyFans. Неожиданно в её жизни снова появляется отец, и тогда Марго решает применить его уроки рестлинга в своём контенте. Это приносит ей невероятный успех.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

У Марго проблемы с деньгами
У Марго проблемы с деньгами драма, комедия
2026, США
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