Сколько серий в сериале "У каждого своя война"?

«У каждого своя война» - российская драма 2012 года, состоящая из двух сезонов. В общей сложности сериал включается в себя шестнадцать эпизодов.



В семье два сына: старший сидит в тюрьме, а младший, подросток Роберт, болтается по дворам с уличной шпаной. Мать, рыжая красавица, так и не дождавшись мужа с войны, решила начать жизнь заново — выходит замуж. Свадьба в убогой коммуналке, слёзы, водка, ночь. А в эту ночь ребята не спят — курят, болтают, грабят магазины. Но не все из них жестоки и потеряны. Роберт — чуткий и ранимый — влюбляется в Милу. Но она связалась с Гаврошем, лидером банды. Теперь Роберту приходится буквально по сантиметру бороться за любовь и право на тепло в этом грубом, послевоенном мире Замоскворечья.