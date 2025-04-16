Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "У каждого своя война"?

Сколько серий в сериале "У каждого своя война"?

Олег Скрынько 16 апреля 2025 Дата обновления: 16 апреля 2025
Наш ответ:

«У каждого своя война» - российская драма 2012 года, состоящая из двух сезонов. В общей сложности сериал включается в себя шестнадцать эпизодов.

В семье два сына: старший сидит в тюрьме, а младший, подросток Роберт, болтается по дворам с уличной шпаной. Мать, рыжая красавица, так и не дождавшись мужа с войны, решила начать жизнь заново — выходит замуж. Свадьба в убогой коммуналке, слёзы, водка, ночь. А в эту ночь ребята не спят — курят, болтают, грабят магазины. Но не все из них жестоки и потеряны. Роберт — чуткий и ранимый — влюбляется в Милу. Но она связалась с Гаврошем, лидером банды. Теперь Роберту приходится буквально по сантиметру бороться за любовь и право на тепло в этом грубом, послевоенном мире Замоскворечья.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

У каждого своя война
У каждого своя война драма, военный, исторический
2011, Россия
