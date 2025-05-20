Меню
Сколько серий в сериале "Тюремный дневник"?

Олег Скрынько 20 мая 2025 Дата обновления: 20 мая 2025
Наш ответ:

«Тюремный дневник» - новый драматический сериал Okko, основанный на реальных событиях. В рамках первого сезона запланирован выпуск восьми эпизодов.

Также напоминаем сюжет. Марию Бутину приглашают на обучение в США. На первый взгляд — отличная возможность, но случайная находка переворачивает её мир: она узнаёт нечто, что ставит под сомнение все её прежние взгляды. Пытаясь докопаться до истины, Мария оказывается втянутой в опасную политическую игру, угрожающую безопасности России. Получив доказательства, она не успевает покинуть страну — её арестовывают. В американской тюрьме, пережив изоляцию, допросы и давление со стороны ФБР, Мария сталкивается с мучительным выбором: предать Родину ради свободы или остаться верной своим убеждениям, рискуя жизнью.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тюремный дневник
Тюремный дневник драма, триллер
2025, Россия
0.0
