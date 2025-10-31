Сколько серий в сериале «Тысяча “нет” и одно “да”»?

Дата ответа: 31 октября 2025 Дата обновления ответа: 31 октября 2025

«Тысяча “нет” и одно “да”» — российский мелодраматический сериал, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 9 октября 2025 года.

Сколько серий включает сериал?

Первый и на данный момент единственный сезон насчитывает восемь эпизодов. Релиз последнего намечен на 20 ноября.

О чем сериал

Это история о том, как случайная встреча радикально меняет жизни простой девушки Оксаны и самоуверенного молодого олигарха Сергея. Отправной точкой событий становится свадьба Тани, сестры Оксаны. Торжество оборачивается неудачей, поскольку все идет не так, как было запланировано. Кроме того, на свадьбу заявляется бывший парень Тани. В то же время Сергей при всех предлагает Оксане выйти за него замуж. Девушка отказывается, но Сергей не намерен сдаваться.

