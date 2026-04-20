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Сколько серий в сериале "Ты тот кого я люблю"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 20 апреля 2026 Дата обновления ответа: 20 апреля 2026

«Ты тот кого я люблю» — турецкий сериал 2026 года, полюбившийся многим поклонникам мелодраматического жанра.

Актуальное количество эпизодов в мелодрама

На сегодняшний день в сериале «Ты тот кого я люблю» 12 серий, выпущенный в рамках первого сезона.

Публикуем подробный график их выхода:

  • Серия 1 — 12 февраля 2026
  • Серия 2 — 19 февраля 2026
  • Серия 3 — 26 февраля 2026
  • Серия 4 — 5 марта 2026
  • Серия 5 — 12 марта 2026
  • Серия 6 — 19 марта 2026
  • Серия 7 — 26 марта 2026
  • Серия 8 — 2 апреля 2026
  • Серия 9 — 9 апреля 2026
  • Серия 10 — 23 апреля 2026
  • Серия 11 — 30 апреля 2026
  • Серия 12 — 7 мая 2026

О чем сериал:

Богатый наследник Эркан тяжело ранен в армии. Его спасает простая девушка Диджле, и они тайно женятся. Вернувшись в Стамбул, Эркан скрывает брак от семьи, которая прочит ему невесту Бурчин. Диджле, выросшая в лишениях, оказывается чужой в мире роскоши и интриг. Их союз, рождённый в экстремальных условиях, проходит проверку реальностью: смогут ли двое из разных вселенных построить настоящую семью или их поспешный брак станет фатальной ошибкой?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ты тот, кого я люблю
Ты тот, кого я люблю драма, мелодрама
2026, Турция
8.0
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