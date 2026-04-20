Сколько серий в сериале "Ты тот кого я люблю"?

«Ты тот кого я люблю» — турецкий сериал 2026 года, полюбившийся многим поклонникам мелодраматического жанра.
На сегодняшний день в сериале «Ты тот кого я люблю» 12 серий, выпущенный в рамках первого сезона.
Публикуем подробный график их выхода:
Богатый наследник Эркан тяжело ранен в армии. Его спасает простая девушка Диджле, и они тайно женятся. Вернувшись в Стамбул, Эркан скрывает брак от семьи, которая прочит ему невесту Бурчин. Диджле, выросшая в лишениях, оказывается чужой в мире роскоши и интриг. Их союз, рождённый в экстремальных условиях, проходит проверку реальностью: смогут ли двое из разных вселенных построить настоящую семью или их поспешный брак станет фатальной ошибкой?
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