Сколько серий в сериале «Три плюс три»?

«Три плюс три» — российский комедийный сериал, премьера которого состоялась 10 марта 2025 года в онлайн-кинотеатрах Okko и START. Сезон состоит из 16 эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 24 минут.
Действие разворачивается в живописном городке Золотого кольца России. В центре сюжета — два семейства. Антон Павлович Клячев — писатель, его сын Леонид работает кузнецом, тогда как внук Прометей — спасатель. В том же городке проживает семья Лариных. Валентина Петровна — таксистка, ее дочь Света проводит экскурсии, а внучка Юля занимается живописью. Прометей уверен, что Юля — аферистка. Он разоблачает одну из ее преступных схем и обращается в полиции. Встреча Прометея и Юли сводит обе семьи, что приводит к судьбоносным последствиям.
