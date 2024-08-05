Меню
Сколько серий в сериале «Трейдер»?

Олег Скрынько 5 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Трейдер» — российская многосерийная детективная драма, премьера которой состоялась в мае 2023 года. Сериал состоит из шестнадцати эпизодов по 50 минут каждый.

Действие «Трейдера» охватывает период с 1995 по 2003 год. В центре сюжета — молодой и стремящийся преуспеть нефтеторговец Олег Нестеров, который оказывается вовлечен в шпионские интриги российских и американских спецслужб в эпоху, когда президентом Ирака был Саддам Хусейн. Нестеров становится участником судьбоносных событий, приведших к свержению Хуссейна и началу войны в Ираке. Старясь не нарушить свои принципы, малоопытный Нестеров то и дело сталкивается с моральными дилеммами.

В настоящее время «Трейдер» доступен для просмотра на таких онлайн-платформах, как «Кинопоиск», «Иви» и «Кино1ТВ».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Трейдер
Трейдер боевик
2023, Россия
0.0
