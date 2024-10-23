Сколько серий в сериале «Трасса»?

«Трасса» — российский многосерийный детективный триллер, выходящий в онлайн-кинотеатре Okko. Шоу стартовало 5 сентября 2024 года, тогда как премьера заключительного эпизода состоится 31 октября. Сезон включает десять серий.
По сюжету судья из Санкт-Петербурга в лице Светланы бросается на поиски своей приемной дочери — 18-летняя Кира отправилась на поиски своих биологических родителей, но бесследно пропала в курортном городке. В то же время в этом населенном пункте 13-летняя девочка убивает свою семью, а затем предпринимает попытку самоубийства — ее успевает спасти сосед, услышавший стрельбу. За расследование берется Эльвира Бараева. Ей нужно выяснить, как с этим преступлением связаны Светлана и Кира.
