Сколько серий в сериале «Тень за спиной?

«Тень за спиной» — российский криминально-детективный сериал, вышедший в 2019 году. Первый и единственный сезон включает двенадцать эпизодов. Продолжительность каждого составляет в районе 50 минут. В настоящее время шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви», PREMIER, «Триколор Кино и ТВ», «Смотрешка», «Большое ТВ», «24ТВ», а также на «НТВ-ПЛЮС Онлайн ТВ» и сайте телеканала НТВ.
Действие разворачивается в провинциальном городке, где происходит серия жестоких убийств женщин. Возникает подозрение, что это дело рук серийного убийцы-маньяка. За расследование берется прибывший из столицы следователь Николай Горобец. Его напарниками становятся молодая следователь Светлана Мирошникова и неопытный оперативник Михаил Воробьев.
