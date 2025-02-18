Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Тень за спиной?

Сколько серий в сериале «Тень за спиной?

Олег Скрынько 18 февраля 2025 Дата обновления: 18 февраля 2025
Наш ответ:

«Тень за спиной» — российский криминально-детективный сериал, вышедший в 2019 году. Первый и единственный сезон включает двенадцать эпизодов. Продолжительность каждого составляет в районе 50 минут. В настоящее время шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви», PREMIER, «Триколор Кино и ТВ», «Смотрешка», «Большое ТВ», «24ТВ», а также на «НТВ-ПЛЮС Онлайн ТВ» и сайте телеканала НТВ.

Действие разворачивается в провинциальном городке, где происходит серия жестоких убийств женщин. Возникает подозрение, что это дело рук серийного убийцы-маньяка. За расследование берется прибывший из столицы следователь Николай Горобец. Его напарниками становятся молодая следователь Светлана Мирошникова и неопытный оперативник Михаил Воробьев.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тень за спиной
Тень за спиной драма, детектив, криминал
2019, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше