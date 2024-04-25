Меню
Сколько серий в сериале "Тень Чикатило"?

Олег Скрынько 25 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Первый сезон криминальной драмы «Тень Чикатило» будет состоять из 8 эпизодов. Премьера сериала состоялась на стриминговой платформе Okko 4 апреля, а финал сезона запланирован на 23 мая.

В основу спин-оффа сериала «Чикатило», также созданного Сариком Андреасяном, легла реальная история Михаила Попкова, более известного как «Ангарский маньяк». События сериала разворачиваются в Иркутской области, где участились случаи исчезновения молодых девушек. Тела некоторых из них вскоре после этого обнаруживались в разных уголках области. Так как местные правоохранительные органы не справляются, на место событий приезжают люди, прежде поймавшие маньяка Андрея Чикатило. Сотрудники милиции быстро приходят к выводу, что преступления — дело рук одного человека. Но смогут ли они поймать столь изворотливого серийного убийцу?

Тень Чикатило
Тень Чикатило триллер, детектив
2024, Россия
9.0
Чикатило
Чикатило драма, детектив
2021, Россия
8.0
