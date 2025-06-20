Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Темная лошадка»?

Сколько серий в сериале «Темная лошадка»?

Олег Скрынько 20 июня 2025 Дата обновления: 20 июня 2025
Наш ответ:

«Темная лошадка» — российский криминально-детективный сериал, вышедший 16 июня 2025 года на телеканале НТВ. Шоу также можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви». Сезон включает 12 эпизодов. Продолжительность каждого — 57 минут.

В центре сюжета — матерый аферист Дронов, который давно попал на радары правоохранителей. Особенность Дронова в том, что в своих махинациях он использует неточности в законах, получая помощь от давнего друга Мосина, который служит в госструктурах. Они договариваются провернуть последнее большое дело, чтобы затем жить в свое удовольствие. План, однако, проваливается. Дронов врезается в авто добросовестного капитана полиции Кутика. Дронов пытается дать ему взятку, но тот отказывается. Начальство поручает Кутику доставить Дронова в Москву, но по пути между ними завязывается дружба.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Темная лошадка
Темная лошадка детектив
Россия
0.0
