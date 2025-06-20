Сколько серий в сериале «Темная лошадка»?

Наш ответ:

«Темная лошадка» — российский криминально-детективный сериал, вышедший 16 июня 2025 года на телеканале НТВ. Шоу также можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви». Сезон включает 12 эпизодов. Продолжительность каждого — 57 минут.



В центре сюжета — матерый аферист Дронов, который давно попал на радары правоохранителей. Особенность Дронова в том, что в своих махинациях он использует неточности в законах, получая помощь от давнего друга Мосина, который служит в госструктурах. Они договариваются провернуть последнее большое дело, чтобы затем жить в свое удовольствие. План, однако, проваливается. Дронов врезается в авто добросовестного капитана полиции Кутика. Дронов пытается дать ему взятку, но тот отказывается. Начальство поручает Кутику доставить Дронова в Москву, но по пути между ними завязывается дружба.