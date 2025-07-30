Сколько серий в сериале "Театральная зона"?

«Театральная зона» — комедийный сериал 2025 года, вышедший на стриминговой платформе Kion. В рамках первого сезона были выпущены 10 эпизодов.
Напоминаем сюжет. Режиссёр провинциального ТЮЗа устраивает скандальную премьеру, которая заканчивается пожаром и обвинением в поджоге. Его приговаривают к тюремному сроку, но вскоре у него появляется шанс выйти досрочно — поставив «Ромео и Джульетту» прямо за решёткой. Новый «театр» состоит из зэков и охранников, между которыми кипит старая вражда, а репетиции больше напоминают уличные разборки, чем творческий процесс. Однако постановка великой трагедии Шекспира может изменить их судьбы. Для одних — это шанс на искупление, для других — прикрытие для побега.
Авторизация по e-mail