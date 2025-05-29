Сколько серий в сериале "Тайны по соседству"?

Меню
Олег Скрынько 29 мая 2025
Наш ответ:

«Тайны по соседству» - новый криминальный сериал датского производства, вышедший на Netlifx 15 мая 2025 года. Первый сезон шоу состоит из шести эпизодов.

Когда молодая филиппинская ау-пэр по имени Руби бесследно исчезает в одном из самых престижных районов под Копенгагеном, соседка Сесилия убеждена — случилось нечто серьёзное. Её собственная ау-пэр, девушка по имени Энджел, берётся выяснить, что же произошло, и начинает распутывать слухи, гуляющие по округе. Подозрения в преступлении усиливаются, но полиция не спешит действовать — дело об исчезновении иностранки не в приоритете. Начинающей следовательнице Айше приходится рассчитывать на помощь, и Сесилия с Энджел готовы подключиться. Однако чем глубже они копают, тем явственнее проявляются скрытые иерархии и неравенство за фасадами роскошных домов. Когда же след приводит к семье самой Сесилии, ей приходится заново переосмыслить, в каком мире она живёт и как воспитывает своих детей, столкнувшись с правдой, которую раньше предпочитала не замечать.

Тайны по соседству
драма, криминал, триллер
2025, Дания
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
