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Сколько серий в сериале "Тайна старого портрета"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 9 апреля 2026 Дата обновления ответа: 9 апреля 2026

«Тайна старого портрета» — российский детективный сериал, увидевший свет в 2026 году на телеканале ТВ-Ц.

Точное количество эпизодов

В сериале «Тайна старого портрета» 4 серии, вышедшие в рамках первого сезона 27 марта 2026 года.

О чем сериал:

Полина Дробышева руководит старинной усадьбой-музеем. Неожиданно её мужа Михаила арестовывают по подозрению в убийстве Веры Скворцовой — двоюродной сестры Полины. В ходе следствия выясняется шокирующая правда: Вера и Михаил были любовниками. Полина подаёт на развод, но Михаила отпускают — у него оказывается надёжное алиби, а значит, Веру убил кто-то другой.

Тем временем муж погибшей Кирилл Скворцов приносит в усадьбу необычный подарок — картину художника Сурина. На полотне изображена жена живописца, которая бесследно исчезла в этих местах более ста лет назад. Вскоре выясняется: в картине зашифровано тайное послание. Кирилл и Полина решают разгадать шифр. Однако Михаил, несмотря на развод, чувствует неладное. Ему кажется, что появление Кирилла в жизни Полины вовсе не случайно, и за этим скрывается нечто большее, чем просто расследование.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тайна старого портрета
Тайна старого портрета детектив, мелодрама, криминал
2026, Россия
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