Сколько серий в сериале "Тайна старого портрета"?

«Тайна старого портрета» — российский детективный сериал, увидевший свет в 2026 году на телеканале ТВ-Ц.

В сериале «Тайна старого портрета» 4 серии, вышедшие в рамках первого сезона 27 марта 2026 года.

Полина Дробышева руководит старинной усадьбой-музеем. Неожиданно её мужа Михаила арестовывают по подозрению в убийстве Веры Скворцовой — двоюродной сестры Полины. В ходе следствия выясняется шокирующая правда: Вера и Михаил были любовниками. Полина подаёт на развод, но Михаила отпускают — у него оказывается надёжное алиби, а значит, Веру убил кто-то другой.



Тем временем муж погибшей Кирилл Скворцов приносит в усадьбу необычный подарок — картину художника Сурина. На полотне изображена жена живописца, которая бесследно исчезла в этих местах более ста лет назад. Вскоре выясняется: в картине зашифровано тайное послание. Кирилл и Полина решают разгадать шифр. Однако Михаил, несмотря на развод, чувствует неладное. Ему кажется, что появление Кирилла в жизни Полины вовсе не случайно, и за этим скрывается нечто большее, чем просто расследование.