Сколько серий в сериале «Тайга»?

«Тайга» — российский сериал, в котором сочетаются детектив, драма и триллер. Шоу стартовало в онлайн-кинотеатре PREMIER 5 марта 2025 года, а также доступно для просмотра на KION. Сезон включает восемь эпизодов длительностью в районе 45–49 минут каждый.



Действие разворачивается в небольшом городе, который потрясает ряд таинственных убийств девочек из неблагополучных семей. За расследование берется сыщи Демидов. Он настроен во что бы то ни стало выследить преступника, поскольку у него самого две маленькие дочери. В дальнейшем Демидов узнает, что убийца гораздо ближе к его семье, чем он мог вообразить.