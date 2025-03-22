Сколько серий в сериале «ТАСС уполномочен заявить…»?

Меню
Олег Скрынько 22 марта 2025 Дата обновления: 22 марта 2025
Наш ответ:

«ТАСС уполномочен заявить…» — советский приключенческий детектив, вышедший в 1984 году. Сериал включает десять эпизодов. Продолжительность каждого составляет в районе 1 часа 6 минут. Все серии доступны для просмотра во многих российских онлайн-кинотеатрах, среди которых Okko, «Кинопоиск», PREMIER, Wink, «Иви», KION, Кино1ТВ.

Сериал основан на одноименном романе Юлиана Семенова. По сюжету советские разведчики берутся за сложную и опасную миссию: им нужно вычислить агента ЦРУ, который проживает в Москве и работает в учреждении, куда стекаются все сведения об «африканском узле». 

