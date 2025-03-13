Сколько серий в сериале "Танго на осколках"?

Наш ответ:

«Танго на осколках» - новый отечественный сериал, первый сезон которого завершился 27 февраля 2025 года. В общей сложности на экраны вышли семь эпизодов.



Напомним вам сюжет сериала. Нора — успешная бизнес-леди, привыкшая держать всё под контролем, включая семью. Но после внезапной смерти мужа её идеальный мир рушится. К её потрясению, оказывается, что Иван вел двойную жизнь: посещал занятия танго и изменял ей с партнёршей по танцам. Пытаясь осмыслить предательство, Нора отправляется в ту самую школу танго, сначала воспринимая её с недоверием. Однако вскоре она открывает для себя страсть, энергию и свободу танца. Этот новый мир меняет её взгляд на жизнь, делая её мягче, смелее и свободнее, а прежний уклад рассыпается, уступая место неожиданным переменам.