Сколько серий в сериале "Танго на осколках"?

Сколько серий в сериале "Танго на осколках"?

Олег Скрынько 13 марта 2025 Дата обновления: 13 марта 2025
Наш ответ:

«Танго на осколках» - новый отечественный сериал, первый сезон которого завершился 27 февраля 2025 года. В общей сложности на экраны вышли семь эпизодов.

Напомним вам сюжет сериала. Нора — успешная бизнес-леди, привыкшая держать всё под контролем, включая семью. Но после внезапной смерти мужа её идеальный мир рушится. К её потрясению, оказывается, что Иван вел двойную жизнь: посещал занятия танго и изменял ей с партнёршей по танцам. Пытаясь осмыслить предательство, Нора отправляется в ту самую школу танго, сначала воспринимая её с недоверием. Однако вскоре она открывает для себя страсть, энергию и свободу танца. Этот новый мир меняет её взгляд на жизнь, делая её мягче, смелее и свободнее, а прежний уклад рассыпается, уступая место неожиданным переменам.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Танго на осколках
Танго на осколках мелодрама, мистика
2025, Россия
0.0
