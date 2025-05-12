Сколько серий в сериале «Таганрог»?

«Таганрог» — российская многосерийная военная драма, премьера которой состоялась 3 мая в онлайн-кинотеатре PREMIER. Также сериал доступен на сервисе «Смотрешка». Сезон состоит из восьми эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 53 минут.
Действие начинается в октябре 1941 года, когда лейтенанту НКВД Виктору Швецу поручают миссию, которая заключается в организации подпольного движения в оккупированном врагом Таганроге. Благодаря Виктору в городе возникает и укрепляется комсомольское подполье, противостоящее захватчикам и коллаборационистам. Спустя иного лет после окончания войны в современном Таганроге обнаруживается след одного из предателей.
