Сколько серий в сериале "Таежная история"?

«Таежная история» — детективная мелодрама, вышедшая на ТВ-Ц в 2026 году.

В сериале «Таежная история» шесть серий. Все они вышли на телеканале 4 апреля 2026 года.

Мария Светлова — чемпионка России по современному пятиборью. Она живёт по жёсткому графику и мечтает попасть в сборную, чтобы выиграть международные соревнования. Но в одночасье всё летит под откос: её вытесняют из команды, а муж предаёт — у него роман с её же соперницей. Без поддержки и цели Мария уезжает в глухую тайгу к деду, надеясь залечить душевные раны вдали от большого спорта и измен. Однако тишина и покой оказываются обманчивыми. В дикой природе героине приходится применить всё, чему её учили долгие годы тренировок: выносливость, реакцию, умение стрелять, плавать и бегать. Очень скоро она понимает, что здесь цена ошибки намного выше, чем любое проигранное соревнование. Бывшей спортсменке предстоит бороться за свою жизнь.