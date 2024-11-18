Сколько серий в сериале "Сын отца народов"?

Российский сериал 2013 года «Сын отца народов» стал настоящим хитом и до сих пор вызывает интерес зрителей. Проект состоит из одного сезона, включающего 12 эпизодов, и предлагает необычный взгляд на жизнь Василия Сталина. Зрителей ждет увлекательная история, полная драматизма и интригующих событий.
Василий представлен как беззаботный молодой человек, больше увлеченный развлечениями, чем вопросами государственной важности. Его легкомысленное поведение становится источником множества проблем для окружающих, но справляться с ним удается лишь отцу. Однако поступление в авиационное училище становится переломным моментом в жизни юноши: он начинает меняться, а его мысли и стремления приобретают новый, более осознанный характер.
