Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Своя земля*?

Олег Скрынько 30 июня 2025 Дата обновления: 30 июня 2025
Наш ответ:

«Своя земля» - российский сериал 2018 года. Он состоит из восьми эпизодов.

Напомним вам сюжет подзабытой отечественной драмы. После службы в армии Алексей Куваев возвращается в родные места, но вместо теплого приема находит лишь пустой дом женщины, заменившей ему мать. Надеясь обрести новую семью, он доверяет людям, которые кажутся ему близкими. Однако судьба готовит жестокий урок — Алексею предстоит заново пережить боль утраты, когда он узнает страшную правду о гибели своих настоящих родителей. Казалось бы, смирившись с потерей, он теперь вынужден пройти через это снова, распутывая клубок давней семейной трагедии.

