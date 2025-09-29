Сколько серий в сериале "Светлый пепел луны"?

Сколько серий в сериале "Светлый пепел луны"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 29 сентября 2025 Дата обновления ответа: 29 сентября 2025

«Светлый пепел луны» — китайская дорама, увидевшая свет в 2023 году и полюбившаяся ценителям мелодраматического жанра.

Синопсис гласит:

Демоны правят миром, а люди и заклинатели низведены до положения рабов. В попытке изменить ход истории старейшины отправляют Ли Сусу, дочь главы клана, в прошлое, чтобы найти и обезвредить будущего Повелителя демонов. Переселившись в тело супруги принца-заложника, Сусу с ужасом понимает, что её муж — это и есть тот самый тиран, чьё сердце ей предстоит разбить, чтобы предотвратить гибель тысяч людей.

В общей сложности в эфир вышли 40 эпизодов. Вот подробный список:

  • 1 серия — 6 апреля 2023
  • 2 серия — 6 апреля 2023
  • 3 серия — 6 апреля 2023
  • 4 серия — 6 апреля 2023
  • 5 серия — 6 апреля 2023
  • 6 серия — 6 апреля 2023
  • 7 серия — 7 апреля 2023
  • 8 серия — 7 апреля 2023
  • 9 серия — 8 апреля 2023
  • 10 серия — 8 апреля 2023
  • 11 серия — 9 апреля 2023
  • 12 серия — 9 апреля 2023
  • 13 серия — 10 апреля 2023
  • 14 серия — 10 апреля 2023
  • 15 серия — 11 апреля 2023
  • 16 серия — 11 апреля 2023
  • 17 серия — 12 апреля 2023
  • 18 серия — 13 апреля 2023
  • 19 серия — 16 апреля 2023
  • 20 серия — 17 апреля 2023
  • 21 серия — 18 апреля 2023
  • 22 серия — 18 апреля 2023
  • 23 серия — 19 апреля 2023
  • 24 серия — 20 апреля 2023
  • 25 серия — 23 апреля 2023
  • 26 серия — 23 апреля 2023
  • 27 серия — 24 апреля 2023
  • 28 серия — 25 апреля 2023
  • 29 серия — 26 апреля 2023
  • 30 серия — 27 апреля 2023
  • 31 серия — 30 апреля 2023
  • 32 серия — 30 апреля 2023
  • 33 серия — 1 мая 2023
  • 34 серия — 2 мая 2023
  • 35 серия — 3 мая 2023
  • 36 серия — 4 мая 2023
  • 37 серия — 7 мая 2023
  • 38 серия — 7 мая 2023
  • 39 серия — 8 мая 2023
  • 40 серия — 9 мая 2023

