Сколько серий в сериале «Струны души»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 23 октября 2025 Дата обновления ответа: 23 октября 2025

«Струны души» — турецкий мелодраматический сериал, стартовавший 7 августа 2025 года в онлайн-кинотеатре «Иви».

Сколько эпизодов включает сериал?

Первый и пока единственный сезон «Струн души» будет состоять из 125 эпизодов продолжительностью в районе 48 минут каждый. Заключительная серия станет доступна 5 декабря.

О чем сериал

В роддоме произошла роковая ошибка: дочерей Махинур и Араса, девочек Баде и Дерин, перепутали при рождении. Мотивация Махинур и Араса заключается в отчаянной попытке спасти жизнь Баде, страдающей от гемолитической анемии. Они решают заключить брак по расчету, чтобы завести ребенка, который сможет стать донором стволовых клеток для девочки. В то время как Баде и Дерин погружаются в расследование сложных событий прошлого, пытаясь найти виновных в той давней путанице в роддоме, между ними неожиданно вспыхивает любовь.

Струны души
Струны души драма, мелодрама
2025, Турция
6.0
