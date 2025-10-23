Сколько серий в сериале «Струны души»?

«Струны души» — турецкий мелодраматический сериал, стартовавший 7 августа 2025 года в онлайн-кинотеатре «Иви».
Первый и пока единственный сезон «Струн души» будет состоять из 125 эпизодов продолжительностью в районе 48 минут каждый. Заключительная серия станет доступна 5 декабря.
В роддоме произошла роковая ошибка: дочерей Махинур и Араса, девочек Баде и Дерин, перепутали при рождении. Мотивация Махинур и Араса заключается в отчаянной попытке спасти жизнь Баде, страдающей от гемолитической анемии. Они решают заключить брак по расчету, чтобы завести ребенка, который сможет стать донором стволовых клеток для девочки. В то время как Баде и Дерин погружаются в расследование сложных событий прошлого, пытаясь найти виновных в той давней путанице в роддоме, между ними неожиданно вспыхивает любовь.
