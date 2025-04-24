Сколько серий в сериале "Страховка на случай развода"?

«Страховка на случай развода» - свежая корейская дорама, которая выходит на экраны прямо сейчас. В общей сложности запланирован выпуск одного сезона, состоящего из двенадцати эпизодов.
Напомним сюжет сериала. Ги-джун трудится в отделе разработки продуктов крупной страховой компании. На первый взгляд — обычный офисный работник, но за его плечами уже три неудачных брака. Каждый развод не только больно ударил по его финансам, но и серьёзно подкосил эмоциональное состояние. Наблюдая за тем, как количество разводов вокруг продолжает расти, он решает подойти к проблеме творчески. Так рождается идея нового страхового продукта — полиса, который покрывает расходы и потери в случае расторжения брака.
