Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Страховка на случай развода"?

Сколько серий в сериале "Страховка на случай развода"?

Олег Скрынько 24 апреля 2025 Дата обновления: 24 апреля 2025
Наш ответ:

«Страховка на случай развода» - свежая корейская дорама, которая выходит на экраны прямо сейчас. В общей сложности запланирован выпуск одного сезона, состоящего из двенадцати эпизодов.

Напомним сюжет сериала. Ги-джун трудится в отделе разработки продуктов крупной страховой компании. На первый взгляд — обычный офисный работник, но за его плечами уже три неудачных брака. Каждый развод не только больно ударил по его финансам, но и серьёзно подкосил эмоциональное состояние. Наблюдая за тем, как количество разводов вокруг продолжает расти, он решает подойти к проблеме творчески. Так рождается идея нового страхового продукта — полиса, который покрывает расходы и потери в случае расторжения брака.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Страховка на случай развода
Страховка на случай развода драма, комедия, мелодрама
2025, Южная Корея
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше