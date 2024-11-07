Меню
Сколько серий в сериале "Столыпин"?

Олег Скрынько 7 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Столыпин" - масштабная историческая драма канала Россия 1 и стриминговой платформы Смотрим, которая вышла на экраны 28 октября 2024 года. В общей сложности сериал включает 6 эпизодов.

Санкт-Петербург, 1906 год. Пётр Столыпин, новый министр внутренних дел, прибывает в столицу, решив восстановить порядок в стране, охваченной волнениями. Его назначение вызывает ярость среди революционеров-максималистов, которые видят в нем «врага революции» и начинают разрабатывать план покушения. Революционеры готовы отдать свои жизни за освобождение крестьян и рабочих от тягот, но как подобраться к столь значимой фигуре? В смертельной схватке за будущее России столкнутся фанатичные сторонники радикальных перемен и всесильный министр, полагающий, что только жесткая власть спасет страну от хаоса.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Столыпин
Столыпин исторический
2024, Россия
0.0
