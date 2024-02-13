Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Спрячь меня "?

Сколько серий в сериале "Спрячь меня "?

Олег Скрынько 13 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В турецком телесериале "Спрячь меня", премьера которого состоялась в конце 2023 года, 16 эпизодов, длительностью 40 минут каждый. Заключительная серия выйдет 15 февраля 2024 года.
В сериале "Спрячь меня" рассказывается история Мете и Наз - детей из богатых и влиятельных семей, которые привыкли к роскоши и легко получают все, что хотят. Их связь началась еще в детстве, и сейчас она ведет их к браку, несмотря на все сложности. Однако появление служанки Наза по имени Инчиля, которая была с Мете с самого детства, заставляет его задуматься о своих принятых в жизни решениях.
Встреча Мете с Инчилой возникает вопросы о том, изменит ли она ход истории, которую Наз планировала со всей своей упрямостью, и поможет ли Мете найти истинную любовь.

Спрячь меня
Спрячь меня драма
2023, Турция
0.0
