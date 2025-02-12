Сколько серий в сериале «Спроси Марту»?

Наш ответ:

«Спроси Марту» — российский драматический сериал, премьера которого состоялась 27 июня 2022 года. Первый и единственный сезон включает восемь эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 45 минут. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», PREMIER, «Иви», «Кино1ТВ» и «24ТВ».



Главной героиней выступает девушка Марта, которая имеет репутацию превосходного адвоката. При этом Марта сотрудничает исключительно с женщинами. Она неизменно выигрывает в суде. Ради этого она готова иногда пойти даже на нелегальные меры. Однажды сама Марта оказывается на скамье подсудимых. На кону не только карьера, но и ребенок и вся жизнь. Марта осознает, что она тоже нуждается в защите.