Сколько серий в сериале «Спасение капитана Максимова»?

«Спасение капитана Максимова» — российская драма, премьера которой состоялась 16 апреля 2025 в онлайн-кинотеатре «Смотрим». 8 мая мини-сериал начал выходить на телеканале «Россия 1». Фильм включает четыре эпизода. Продолжительность каждого — 45 минут.
Действие разворачивается в 1944 году. В центре сюжета — специальный корреспондент «Красной Звезды» Алексей, который должен найти своего отца в лице генерала Георгия Семагина, также известного как «Капитан Максимов». Семагин-старший пропал в стане врага. Это очень важная фигура, поскольку он владеет информацией о предстоящей секретной операции «Багратион». Алексей оказывается за линией фронта и присоединяется к разведгруппе, которую возглавляет старший лейтенант Петр Степанов. Там же Алексей знакомится со старшим сержантом Ольгой Васнецовой. Разведгруппу преследует немецкий офицер Йозеф Штраубе.
